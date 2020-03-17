TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin seyircisiz oynanmaya devam edeceğini, ertelemenin gündemde...
TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin seyircisiz oynanmaya devam edeceğini, ertelemenin gündemde olmadığını açıkladı.
17.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:25
TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin seyircisiz oynanmaya devam edeceğini, ertelemenin gündemde olmadığını açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor
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