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TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin seyircisiz oynanmaya devam edeceğini, ertelemenin gündemde...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin seyircisiz oynanmaya devam edeceğini, ertelemenin gündemde olmadığını açıkladı.

17.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:25
TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin seyircisiz oynanmaya devam edeceğini, ertelemenin gündemde...
TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin seyircisiz oynanmaya devam edeceğini, ertelemenin gündemde olmadığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor

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