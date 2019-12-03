TFF Başkanı Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Nihat Özdemir'in mesajı şöyle:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, ülkemizdeki ve dünyadaki engelli kardeşlerimizin karşılaştıkları tüm engellerin aşılmasında, toplumsal farkındalık için bir fırsat olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2006 yılında kurduğumuz Engelliler Koordinasyon Kurulumuzun koordinatörlüğünde; bünyelerinde futbol branşı bulunan 4 Engelli Spor Federasyonu ile stratejik iş birliğimizi sürdürüyoruz. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Özel Sporcular Spor Federasyonu ile yaptığımız bu değerli çalışmalardan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Ülkemizdeki engelli futbolunun Federasyonumuz ile yollarının kesişmesinden sonra, başta farkındalık ve katılım olmak üzere çok büyük adımlar attığımız gibi uluslararası alanda da bu konuda dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yerimizi aldık.

Bugün UEFA'ya bağlı ülkeler arasında Engelli Futboluna en büyük desteği veren Futbol Federasyonu olduğumuzun da altını çizmek istiyorum.

Önümüzdeki dönemde de engelli futbolunun gelişimi konusunda UEFA ve Ulusal ve Uluslarası Paralimpik Komitesi'yle iş birliğimizi artıracağız.

Bununla beraber farklı engelli gruplarımıza, yani Serebral palsili (CP) bireylerimiz için CP Futbolu'nu ve Otistik bireylerimiz için de futbol oynama imkanı yaratacak işlere imza atacağız. Bir diğer müjdemiz de kadın engellilerimizin futbol oynayabileceği ortamı yaratmak için özel projeleri hayata geçirmek olacak…

2020 yılında engelli futbolunda çok önemli organizasyonlarda mücadele edeceğiz. Down Sendromlular Milli Takımımızın ilk kez yer alacağı Olimpiyat Oyunları'nda, son Avrupa Şampiyonu Ampute Millilerimizin, Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda, son Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İşitme Engelliler Milli Takımımızın da Güney Kore'deki Dünya Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inanıyorum. Milli Takımlarımıza gönülden başarılar diliyorum.

Bu vesileyle; 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi ve 'Engelli Futbol Geliştirme Stratejilerimiz' ile bizleri daima gururlandıran başarılara imza atan sporcularımız ve toplumumuza ilham kaynağı olan tüm engelli bireylerimizin her zaman yanında olacağımızı belirtir, sevgi ve saygılarımı sunarım."