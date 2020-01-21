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TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler. Biz de federasyon yönetimi olarak bu kararları uygularız." dedi.

21.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:12

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor karşılaşmasını izledi. Özdemir, maç sonunda yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale çıkan TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u başarısından dolayı tebrik etti. TFF Lisans Kurulunun çalışmalarına devam ettiğini belirten Özdemir, "Kurulumuz kendi içinde bütün müracaatları değerlendiriyor. Bağımsız olarak kararlarını veriyorlar ve biz de bu kararları uyguluyoruz. Bu toplantılar seri olarak devam etmektedir." dedi.

ALİ KOÇ'A YANIT

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün akşam TRT Spor'da yaptığı açıklamaları değerlendirdiklerini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti: "Netice olarak Türkiye Federasyonu 18 lig takımının bir federasyonudur, Süper Lig için söylüyorum. Türkiye'de oynanan tüm futbolun sorumlusudur. Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler. Biz de federasyon yönetimi olarak bu kararları uygularız. O iddiaları ilgili kurullarımız zaten değerlendiriyor."

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Başakşehir, Futbol, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (13)
MİSAFİR:Gırtlağına kadar şikeye bulaşmış biri futbol federasyonu başkanı şaka gibi bir ülkeyiz
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4 0
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ÖMER ADILOL:arda turana tek kurus para verılmesın sadece kazanılan macbası basarı parası verılsın sampıyon olunursa sampıyonluk pırımı verılsın yoksa ona gs forması haram olsun
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DMX:Bu Ülkede Kanun Fenere Göre Değişir Alayı Fenerli Bunlarınn. . 3 Temmuz''dan BİLİRİZ. . Bir Gecde Spor Kanunu Değişti Bu Ülkede. . UNUTMADIK. . SÖRLOTHH
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5 1
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MEMO81:AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: sanahic birsey bilmiyorsun caghil insanLimit ne Zaman söyledi ????????????????????
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İİBF:Torpilli rektör bu vatandaş laflarını ciddiye almaya gerek yok Tanırım bu şahsı
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BEŞİKTAŞ ORDUSU:DEVLETİ KÖPRÜ İHALESİNDE ZARARA UĞRATAN ŞAHIS ÖZDEMİR
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9 0
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BEŞİKTAŞ ORDUSU:İHALE VEREN DE HÜKÜMET
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MİSAFİR:İyide kardeş bumlara ihale verenlere ne demeli
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4 0
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ:FENERBAHÇE HARCAMA LİMİTİNİ ÇOK MİKTARDA AŞTI VE PUANI SİLİNECE NİHAT ANLADIN MI. NASIL ESKİŞEHİR BURSA VS. SİLİNİYORSA FB NİN DE SİLİNECEK
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ALİ KOÇPINAR68:Yusuf Şahin demi senin adın
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4 0
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