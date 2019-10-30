Haberler » Spor » TFF Başkanı Özdemir, İzmir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti

TFF Başkanı Özdemir, İzmir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

30.10.2019 23:58TFF Başkanı Özdemir, İzmir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Ayyıldız'la bir araya gelen Özdemir'in ziyaretine eski TFF Başkanı ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener'in de katıldığı belirtildi.
Özdemir'in İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'ye de ayrı ayrı nezaket ziyaretinde bulunduğu kaydedildi. TFF Başkanı Özdemir'in ziyaretlerde Ayyıldız, Aşkın ve Güre'ye A Milli Takım forması hediye ettiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, İzmir, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:32 Manchester United, Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi
01:24 Juventus son dakikada güldü
01:22 Liverpool, Arsenal'ı penaltılarla geçti
01:20 Real Madrid'den Leganes'e karşı rahat galibiyet
01:06 Roma, Udinese deplasmanında farklı galip geldi
00:22 Ersun Yanal: Tavla bile oynasak iddialıyız
00:12 Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
31.10.2019 01:50:39