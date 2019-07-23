Haberler» Spor» Haber

TFF Başkanı Özdemir, Kilis'i ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kilis'te bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

23.07.2019 09:54 TFF Başkanı Özdemir, Kilis'i ziyaret etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kilis'te bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Limak tarafından yapımı devam eden çimento fabrikasında incelemelerde bulundu. Özdemir, daha sonra Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik'in katılımı ile bir toplantı yapıldı. Kilis heyeti ile bir araya gelen Özdemir'in Kilis'e yapılan çimento fabrikası ve eklentileri hakkında görüş alış verişinde bulunulduğu öğrenildi. - KİLİS

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Kilis, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:09   Sivasspor'un Hollanda kampı başladı
10:04   Beşiktaş yeni oyun sistemini Avusturya'da pekiştirecek
10:00   Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Galatasaray maçını düşünmüyoruz
09:59   Elmas zirveye kondu!
09:54   TFF Başkanı Özdemir, Kilis'i ziyaret etti
09:53   Gençlerbirliği'nin hazırlık maçı programı belli oldu
09:53   Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları