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TFF Başkanı Özdemir, Türkiye - Arnavutluk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile yapacağı maçta alınacak galibiyetle, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e hediye vermek istediklerini söyledi.

11.10.2019 22:27
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile yapacağı maçta alınacak galibiyetle, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e hediye vermek istediklerini söyledi.
TFF Başkanı Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Ülker Stadı'nda oynanacak maç öncesinde Türk Milli Takım ürünlerinin satıldığı Fenerium Mağazası'nı ziyaret etti.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdemir, "Yönetim kurulu tarafından Türk Milli Takımı'nın İstanbul'da maç oynamasına karar verildi. İlk maçımızı Beşiktaş'ın stadında oynadık. İkinci maçımızı Arnavutluk ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda son maçı da Galatasaray'ın stadında İzlanda ile yapacağız. Fenerbahçe Spor Kulübü, kendi spor mağazasının ismini değiştirerek milli takıma adadı. Milli takımımızın formalarını ve mamüllerini burada sergilediler. Bu misafirperverliklerinden dolayı başta başkan Ali Koç olmak üzere yönetim kurulu üyelerine, mağaza müdürüne ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Özdemir, maça ilişkin "Grubumuzdaki en zor maçlardan bir tanesi. Bu maçın önemi kadar aynı saatte oynanacak İzlanda-Fransa maçı da gruptaki sıralamayı veya gruptan çıkacak takımları belirleyecek." ifadelerini kullandı.
Nihat Özdemir, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili de şunları kaydetti:
"Türk Silahlı Kuvvetleri çok önemli bir görevi üstlendi. Suriye'deki terörü yok etmek için yola çıktılar. Allah onların yardımcısı olsun. Hepimizin kalbi onların yanında. Eminim ki futbolcularımızın da kalbi onların yanında. İnanıyorum ki oyuncularımız milli maç kadar orada bulunan Mehmetçiklerimiz için oynayacaklar. İnşallah maçın sonunda Allah da bize yardım eder ve iyi bir sonuç alırsak bu onları inanılmaz mutlu edecektir. Cephede onlara verilmiş en büyük hediyedir. Allah onların yardımcısı olsun. Bir an önce görevlerini bitirip ülkemize dönmelerini bekliyoruz. Herhangi bir can kaybı olmasın. Bu savaş olacaktır ama en az seviyede atlatmak istiyoruz. Sahada oynayacak oyuncularımıza da Allah yardım etsin. Futbol şansı yanımızda olsun.
TFF Başkanı Özdemir, Türkiye - Arnavutluk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Arnavutluk, Spor

Kaynak: AA

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