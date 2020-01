TFF Başkanı Özdemir: "VAR doğru kullanılıyor"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının futbolda tartışmayı yüzde 100 oranında bitirmek için değil yüzde 100 skandal kararları engellemek için getirildiğini belirterek "Eskisi gibi yarım metre, 1 metre ofsayttan atılan golleri, ceza sahası dışında verilen penaltıları, elle atılan bariz golleri görmüyoruz." dedi.Nihat Özdemir, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen 2019-2020 Sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri'nin resmi açılışına ve FIFA kokartı takma törenine katıldı.Açılışta yaptığı konuşmada Özdemir, federasyon olarak hakemlere her zaman ayrı bir önem verdiklerini, bu nedenle tüm seminer ve törenlerde MHK'nin, hakemlerin daima yanında yer aldıklarını belirtti.Süper Lig'de herkes için zor bir ilk yarının geride kaldığını ifade eden Özdemir, hakemlere yönelik eleştirilere değinerek şöyle konuştu:"Üzülerek gördük ki, hemen hemen her hafta spor kamuoyunun ana gündemi hakemler oldu. Gönül isterdi ki, milli takımımızın büyük başarıya imza attığı, ülke olarak dünya futbolunda öne çıktığımız, önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığımız bir dönemde, kısır hakem tartışmaları bu kadar ön plana çıkmasaydı.Futbolu oynayanlar futbolcular, taktiği veren teknik direktörler, takımları kuran yöneticiler de hata yapıyor ama nedense en çok eleştirilen, tartışılan hakemler oluyor, ana aktör haline getiriliyor. Şu gerçek unutulmamalı ki, futbolda iki taraf var ve bir karardan iki tarafın da memnun kalması mümkün değil. Şimdi önümüzde daha çetin geçecek bir ikinci yarı var. Bu dönemde herkese önemli sorumluluklar düşüyor. Futbol ailesi olarak hepimiz aynı gemideyiz. Fırtına ne kadar büyük olursa olsun bizlerin ve siz hakemlerimizin sorumluluğu, gemiyi sağ salim sezon sonunda limana yanaştırmak. Bunda en büyük fonksiyon siz hakemlerimizdir. Bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum.""VAR doğru kullanılıyor"Özdemir, ilk yarıda zor şartlarda gösterdikleri gayretleri için hakemlere teşekkür ederek, onların baskı altında genel olarak iyi bir performans sergilediklerini belirtti.Futbolun hatalar oyunu olduğunun altını çizen Özdemir, "Bu hatalardan da gerekli dersler çıkartılacaktır. İnşallah hakemlerimiz, ikinci yarıda performanslarını daha da artırarak sürdürecekler." diye konuştu.TFF Başkanı, sezonun ilk yarısında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin çok tartışıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Oysa, istatistiklere baktığımızda VAR'ın futbola ve hakemlere önemli bir katkısı olduğunu görüyoruz. Süper Lig'de oynanan 153 maçta, VAR ile 65 karar düzeltildi. Bu rakam geçen sezonun ilk yarısında 70'ti. Genel olarak 'VAR doğru kullanılmıyor' eleştirisi alıyoruz. Ancak ilk yarıya baktığımızda, VAR'a gidilen 69 pozisyonun sadece 4'ü değişmemiş. Yani VAR'ın gereksiz yere değil doğru kullanıldığını açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Bugün UEFA'da VAR uygulamalarımız beğeniliyor. Seminerlerini Riva VAR Merkezi'nde yapıyor. UEFA Hakem Komitesi, Türk hakemlerini yakından izliyor, sürekli hakemlerimize maç veriyor. İlk yarıda FIFA hakemlerimizin 35 maçta görev alması bizler için gurur verici bir netice olmuştur. Ama biz VAR'ı kamuoyunda her hafta tartışıyoruz, eleştiriyoruz. VAR'ı kullanmaya başlayalı henüz 1,5 yıl oldu. Ancak biz VAR'ı 60 yıldır uyguluyormuşuz gibi konuşuyoruz. En acımasız şekilde tenkit ediyoruz. VAR, futbolda tartışmayı yüzde 100 oranında bitirmek için değil yüzde 100 skandal kararları engellemek için getirildi. Eskisi gibi yarım metre, 1 metre ofsayttan atılan golleri, ceza sahası dışında verilen penaltıları, elle atılan bariz golleri artık görmüyoruz. Peki VAR'ın eleştirebileceğimiz noktaları yok mu, var. O da inceleme sürelerinin uzaması, oyunun soğumasıdır. Bu bütün dünyanın sorunu ve bütün önde gelen liglerde tartışılıyor. Sistem inanıyorum ki zamanla daha da gelişecektir.""Gördüğünüzü çalın"Hakemlere seslenen Özdemir, futbolda kazanınca "biz kazandık" dendiğini, kaybedince de suçlunun TFF Başkanı, MHK Başkanı, hakemler, VAR ve AVAR olarak görüldüğünü ifade ederek, bu tartışmaların hakemler üzerinde hiçbir zaman baskı oluşturmamasını istedi."Ne olursa olsun, gördüğünüzü, doğru bildiğinizi çalın. Bizler federasyon olarak her zaman yanınızdayız." diyen Özdemir, "Hata olacaktır. Önemli olan, kamu vicdanını yaralayacak, art niyet içeren yanlışların yapılmamasıdır. Bu tür yanlışların yapılmadığına hepimiz yürekten ve kalpten inanıyoruz. Onun için, sizler için üretilen senaryolara kulak asmayın, biz onlara gerekli cevapları vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı."Bizleri temsil edenlere saygısızlık edilmesine müsaade etmeyiz"MHK'de hakemlerin ve TFF'nin temsil edildiğini aktaran Özdemir, "Bizleri temsil edenlere, hele hele sahada saygısızlık yapılmasına asla müsaade etmeyiz. Onun için sizler de sahada ister futbolcu, ister teknik adam, ister koridorda yönetici olsun, saygısızlığa prim tanımayın, duygusal davranmayın, yapanın cezasını anında verin." diye konuştu.Maçlardan sonra gözlemci raporlarına göre yöneticilerin, futbolcuların disiplin kurullarına gönderildiğini, kurulların da gerekli cezaları verdiğini anlatan Nihat Özdemir, şunları kaydetti:"Bunu da ilk yarıda sizlerin gördüğünü biliyoruz. Sahada kartlarınız ve düdüğünüz konuşsun. Öz güveniniz tam olsun. Hakem şansınız daima yanınızda olsun. Sizlere başarılı ikinci yarı geçireceğinize inanıyorum. Yeni yılda FIFA kokartı taşıyacak hakem kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca MHK, ilk yarıda mümkün olduğunca genç hakemlere görevler verdi. MHK Başkanı Zekeriya Alp ve ekibinin, hakem eğitimi çalışmalarının meyvelerini vereceğine inanıyoruz. Kendilerini kutluyorum."