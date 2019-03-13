13 Mart 2019, 10:04
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TFF Başkanlığı İçin Ortak Karar Nihat Özdemir

Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığı'ndan istifa etmesi ardından başkanlık için birçok ismin adı geçiyor. 1 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesinde öne çıkan en kuvvetli isim ise Nihat Özdemir oldu. Kulüpler ve yöneticiler Özdemir konusunda uzlaşınca bu konu Nihat Özdemir'e de iletildi. O da olumlu karşıladı.

Yıldırım Demirören'in, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından beklenmedik şeklide istifa etmesinin ardından, bu makama kimin seçileceği konusunda ortaya çok iddia atıldı. Bu tartışmalar gündemi meşgul ederken, futbol ailesi 1 Haziran'da yapılacak seçimde koltuğa oturacak kişinin ismi üzerinde görüşmelerini sürdürüyordu. Futbol ailesi 'Birleştirci, bütünleştirici bir aday' bulunması ve desteklenmesi konusunda uzun görüşmeler yaptı. Ve nihayetinde İş adamı Nihat Özdemir isminde mutabakat sağlandı.

ŞİMDİLİK RESMİ AÇIKLAMA YOK

Taban birlikleri ve kulüp temsilcileri de bu konuda İş adamı Nihat Özdemir'le buluşup, başkanlık konusunda böyle bir arzunun ortaya çıktığını iletti. Özdemir de tabandan gelen bu geniş mutabakata karşı duyarsız kalamadı. Yıllardır sporun içinde yönetici olarak yer alan, son olarak da Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan vekilliği görevini yürüten Özdemir'in adaylığı da bu şekilde gayri resmi biçimde netleşti. 1 Haziran'da yapılacak genel kurulda Özdemir'in karşısına başka bir adayın çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.

FUTBOLUN SORUNLARINI BİLİYOR

Bazı kulüp yöneticilerine de bu konuda görüşlerini sorduk. İş adamı Özdemir'in başkanlığına soğuk bakan kimse yok. Yöneticiler, "Futbolun içinden geliyor. Futbol ailesini tanıyor. Federasyonda da üst düzey görev yaptı. Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip. Futbol camiasının sorunlarına hakim ve çözüm üretme konusunda başarılı birisi. Eski yönetimin içinde bulunduğu için de projelerin devamı konusunda doğru isim olur. Uluslararası ilişkilerinin de son derece güçlü olması, Türk futbolu adına ileride büyük kazanç olacaktır" görüşünde. (Akşam)

Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor


YORUMLAR (8)
SONER: FB şampiyon olmazsa Türk ekonomisi zarar eder deyip tvlerden herkesi tehdit eden bu adam için hayırlı uğurlu olsun, Türk futboluna geçmiş olsun. Gelen gideni aratır her zaman.
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ŞAPKACI: PARA, TEŞVİK, ŞİKE, İHALE, FESAT, TARAFGİRLİK VE FEDERASYON VAY MEMLEKETİMİN HALİNE VAY. NİYE BU MEMLEKETTE Hİ DÜRÜST ADAM YOKMU? SAFFET SANCAKLI! ÖLDÜMÜ? YAŞIYORSA NİYE O OLMUYOR VE BUNU DİĞER TAKIMLARIN FEDERASYON DELEGELERİ NASIL KABUL EDİYORLAR. BU ADAMIN SEÇİLMESİNE VESİLE OLAN VE İMZA ATAN HİÇ BİR KULÜBÜN BU ADAM GİDENE KADAR AĞLAMAYA HAKKI YOK. DÜRÜST DEĞİLLER UNUTULDUMU YAPTIKLARI FUTBOL HIRSIZLARININ.
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ESES: Aziz YILDIRIM olursa hiç mi hiç şaşırmam
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TATAR: nihat dogan ile izzet yildizhan olsa iyi olurdu
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SCARFACE : Ağır fenerli. Türk futbolunu gene zor günler bekliyor
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