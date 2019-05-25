25.05.2019 18:13
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TFF Başkanlığına 5 İsim Adaylığını Koydu! İşte O İsimler

1 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına 5 kişi aday oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, başkan adaylarının isimlerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 01 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca TFF'nin resmi internet sitesinde ilan edilir.

Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ile başvuru süresine ve başvuru belgelerine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurulda başkan adayı olmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:

1. Bülent Gürkut

1. Durmuş Ali İlik

3. Veli Olgaç

4. Nihat Özdemir

5. Ayhan Sağaltıcı

TFF Başkanlığına 5 İsim Adaylığını Koydu! İşte O İsimler Türkiye Futbol Federasyonu, Spor


YORUMLAR (20)
ÖMER: Hamit altintop?
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CAN DEP: Öbürlerini tanimiyorum ancak Nihat Özdemir Şikesi tescilenen bir kulupta yöneticilik yapmistir..bunun Tff baskani olmasi ne kadar dogrudur.Kötü giden Türk futbolu tamda dibe vurur..
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FARUK: Coşkun çakır oglu nihat özdemiri şikeci le şuçluyor kendisi kesin traozonludur fener şike yapsaydı deplasmanda denizli maçını alırd şampiyonluguda galatasaraya vermezdi türkiyeye şikeyi de fetayuda türkiye idat eden galstasrayla trapzondur
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