TFF Başkanvekili Servet Yardımcı'dan Hüseyin Göçek'e Destek

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Galatasaray - Konyaspor maçı sonrasında sarı-kırmızılı camianın tepki gösterdiği Hüseyin Göçek'e moral verdi.

Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Liginde Tottenham - Inter maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır ile birlikte yardımcı hakemler Bahattin Duran, Tarık Ongun, 4. hakem Mustafa Emre Eyisoy ve ilave hakemler Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek'e ziyarette bulunarak destekte bulundu.

YARDIMCI, GÖÇEK İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Yardımcı, Göçek ile özel olarak görüşerek, yaşananları unutmasını ve yöneteceği maça konsantre olmasını istedi.

(Sporx)