28 Kasım 2018, 21:24
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TFF Başkanvekili Servet Yardımcı'dan Hüseyin Göçek'e Destek

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, son günlerin tartışılan isimlerinden Hüseyin Göçek'e destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Galatasaray - Konyaspor maçı sonrasında sarı-kırmızılı camianın tepki gösterdiği Hüseyin Göçek'e moral verdi.

Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Liginde Tottenham - Inter maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır ile birlikte yardımcı hakemler Bahattin Duran, Tarık Ongun, 4. hakem Mustafa Emre Eyisoy ve ilave hakemler Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek'e ziyarette bulunarak destekte bulundu.

YARDIMCI, GÖÇEK İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Yardımcı, Göçek ile özel olarak görüşerek, yaşananları unutmasını ve yöneteceği maça konsantre olmasını istedi.

(Sporx)

Servet Yardımcı,Türkiye Futbol Federasyonu,Hüseyin Göçek
28 Kasım 2018 Çarşamba 21:24



YORUMLAR (6)
UA GS: BASİRETSİZ HAKEMLERE SAHİP ÇIKIN BAKALIM BASİRETSİZ TFF. . . . . . . . . BİR LAFA BAKARIZ LAFMI DİYE BİRDE SÖYLEYENE BAKARIZ ADAM MI DİYE . . . . İKİSİDE OLMAMIŞ. . . . SUÇLUYA SAHİP ÇIKANDA SUÇLUDUR.
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TURAN YILDIRIM.: Evet haksıza haksız demedikçe birde haksızı destekledikçe hep beraber sonumuz olur başka sze gerek varmı.
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TÜPÇÜ: Tuz kokmuş tuz...
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AAALİİİ: Cidden penaltımı sebeb? yoksa olayın arka planında başka birşeyler mi var? Lakin penaltı ise geçen senenin feneri şampiyonluktan eden bırak penaltıları verilmeyen gollerinid konuşmak gerek
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MZN: Yuzde yuz penaltı ortalik karışsin diye penaltı degil diyorlar.
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