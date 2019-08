TFF, beIN Sports ile anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarının yayını için beIN Sports ile anlaşmaya vardı.Türkiye Futbol Federasyonu ile beIN Sports, yeni sezonda Süper Lig maçlarının yayın hakları için anlaşmaya vardı.Yeni anlaşmaya dair TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada, " Digiturk ile tüm tarafların en önemsediği konu olan herkes için finansal istikrar ortamının oluşacağı bir anlaşmaya vardığımız için çok memnunuz. Kur sabitleme oranlarının adil olması nedeniyle de Digiturk'e teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türk futbolunun marka değerine zarar veren illegal yayıncılık sorununun da farkındayız. Bu yayınları engellemek için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kulüplerimizle bu süreçte sürekli istişare yaptık ve çözümü ortak bulduk. Türk futboluna uzun yıllardır katkılar sağlayan çözüm ortağımız Digiturk ile yol arkadaşlığımızın daha uzun yıllar süreceğine inanıyoruz. Hep birlikte Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Artık yeni sezon için gün sayıyoruz" dedi.Anlaşmaya ilişkin beIN Sports tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:"Üzerinde anlaşılan döviz kuru sabitleme marjı, ilk anlaşmanın yapılmış olduğu tarihteki döviz kuruna kıyasla değer bakımından daha yüksek ve Digiturk adına büyük bir mali taahhüttü temsil ediyor.Digiturk bu mali taahhüttün yanı sıra, Ağustos ayında üyelik fiyatlarını yükseltmeyerek taraftarların enflasyondan etkilenmemesini de sağlayacak. Digiturk aynı zamanda taraftarlar için düşük fiyatlı ve dinamik bir OTT (Over - the - top) alternatifi de sunacak.Yeni anlaşmanın diğer bir unsuru olarak taraflar, Türkiye'de yaygın hale gelen yasa dışı yayınların TFF'nin ticari hakları için büyük bir tehdit oluşturduğu ve dolayısı ile TFF ve kulüplerin bugüne kadar illegalle mücadelede ön cephelerde yer alan Digiturk ile birlikte çalışarak IPTV'ler ve dekoderler aracılığıyla gerçekleştirilen korsan yayına karşı mücadelede daha büyük sorumluluklar alması konusunda fikir birliğine vardılar.Taraflar ayrıca Digiturk'ün; futbolculara, teknik adamlara ve yöneticilere oyun sahası içinde ve dışında daha fazla erişim sağlaması konusunda anlaştılar." - İSTANBUL