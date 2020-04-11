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TFF, Can Bartu'yu andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı.

11.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:26
TFF, Can Bartu'yu andı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk sporu ve Fenerbahçe 'nin efsane isimlerinden Can Bartu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı.
TFF tarafından yayımlanan anma mesajında, "A Milli Takımımızın efsane oyuncularından, Türk sporuna çok değerli hizmetlerde bulunan Can Bartu'yu vefatının birinci yıl dönümünde, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Can Bartu, Spor
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