TFF, Can Bartu'yu andı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı.
11.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:26
TFF tarafından yayımlanan anma mesajında, "A Milli Takımımızın efsane oyuncularından, Türk sporuna çok değerli hizmetlerde bulunan Can Bartu'yu vefatının birinci yıl dönümünde, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Can Bartu, Spor