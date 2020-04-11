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TFF, Can Bartu'yu andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk sporunun önemli isimlerinden Can Bartu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı.

11.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:12
TFF, Can Bartu'yu andı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk sporunun önemli isimlerinden Can Bartu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı.

TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımımızın efsane oyuncularından, Türk sporuna çok değerli hizmetlerde bulunan Can Bartu'yu vefatının 1. yıl dönümünde, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Can Bartu, Spor
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