TFF, Can Bartu'yu andı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk sporunun önemli isimlerinden Can Bartu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı.
11.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:12
TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımımızın efsane oyuncularından, Türk sporuna çok değerli hizmetlerde bulunan Can Bartu'yu vefatının 1. yıl dönümünde, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Can Bartu, Spor