TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
20.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:46
Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan görevinden istifa ettiğini açıkladı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bahçıvan, "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum" dedi.
Kaynak: İHA
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Etiketler : Spor
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