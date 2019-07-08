TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu başkanı ve üyelerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yedişer asil ve yedek üyeden oluşan Kulüp Lisans Kurulunda başkanlığa Ömer Okan Çağlar getirildi.

Kurul şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Ömer Okan Çağlar

Başkan yardımcısı: Nejdet Hüddam

Üyeler: Prof. Murat Atalı, Fatih Aygören, Hasan Tuncay, Berrin Mahmutoğlu, Savaş Çıtak

Yedek üyeler: Abdülkadir Güzeloğlu, Yakup Şimşek, Erdal Aydın, Bekir Çiğnitaş, Özcan Aksu, Cemal Öztürk, Atilla Zaimoğlu

Kaynak: AA