TFF'de tüm çalışanlar ve misafirler kontrolden geçirildi
Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan çalışanlar ve TFF yönetimini takip eden basın mensupları, korona virüsü nedeniyle sağlık kontrollerinden geçirildi.
17.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:34
Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan çalışanlar ve TFF yönetimini takip eden basın mensupları, korona virüsü nedeniyle sağlık kontrollerinden geçirildi. Sağlık ekipleri, TFF'de bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü.
Türkiye Futbol Federasyonu'un Riva'da bulunan merkezinde korona virüsü sebebiyle sağlık kontrolü yapıldı. TFF çalışanları kontrolden geçirilirken, bugün yapılacak olan UEFA toplantısını takip etmek isteyen basın mensupları da aynı işlemlere tabi tutuldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun anlaşmalı olduğu hastanenin çalışanları tarafından gerçekleşen kontrollerde, Riva'da bulunan çalışan ve misafirlerin ateşleri ölçüldü. Kimsede yüksek ateşe rastlanmadı. Yapılan kontrollerin yanı sıra TFF'nin Riva'da bulunan binası geçtiğimiz hafta içinden bu yana belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor. - İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu'un Riva'da bulunan merkezinde korona virüsü sebebiyle sağlık kontrolü yapıldı. TFF çalışanları kontrolden geçirilirken, bugün yapılacak olan UEFA toplantısını takip etmek isteyen basın mensupları da aynı işlemlere tabi tutuldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun anlaşmalı olduğu hastanenin çalışanları tarafından gerçekleşen kontrollerde, Riva'da bulunan çalışan ve misafirlerin ateşleri ölçüldü. Kimsede yüksek ateşe rastlanmadı. Yapılan kontrollerin yanı sıra TFF'nin Riva'da bulunan binası geçtiğimiz hafta içinden bu yana belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Riva, Spor
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