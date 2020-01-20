Haberler » Spor » TFF'den 31 yıl önce kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anma pankartı - Spor

TFF'den 31 yıl önce kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anma pankartı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olan 20 Ocak 1989'daki elim kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anma pankartı hazırlattı.

20.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:16TFF'den 31 yıl önce kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anma pankartı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olan 20 Ocak 1989'daki elim kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anma pankartı hazırlattı.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği arasında oynanan 18. hafta kapanış mücadelesi öncesi iki takım futbolcuları ısınmaya Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından gönderilen "20 Ocak 1989'da hayatını kaybeden Samsunsporluları saygı ve rahmetle anıyoruz" pankartıyla çıktı.
TFF, hem anma mesajı hem de pankartla Samsunspor'un acısını paylaşırken, 31 yıl önce Malatyaspor deplasmanına giderken kırmızı-beyazlı ekibin takım otobüsünün Havza ilçesinde kaza yapması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve sürücü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

04:59  Gençlerbirliği maçının ardından
02:11  Furkan Korkmaz'dan kritik üçlüğü, Philadelphia 76ers'ı güldürdü!
01:48  Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
00:46  Fenerbahçe'den Ricardo Rodriguez ve Falette açıklaması
00:41  Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Şampiyonluğa gideceğiz"
21.01.2020 07:10:11