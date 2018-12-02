02 Aralık 2018, 21:32
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Tff'den Ahmet Ağaoğlu'na Tebrik!

Tff

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu tebrik etti.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trabzonspor Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Trabzonspor,Ahmet Ağaoğlu,Türkiye Futbol Federasyonu

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