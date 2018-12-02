Tff'den Ahmet Ağaoğlu'na Tebrik!

<br><br>Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu tebrik etti.<br><br>TFF'den yapılan açıklamada, 'Trabzonspor Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz.' denildi.<br><br><div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div>