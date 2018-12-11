Tff'den Başsağlığı Mesajı

11 Aralık 2018 Salı 16:53



11 Aralık 2018 Salı 16:53

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rize'deki silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayımladı.TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:"Rize Emniyet Müdürü ve TFF Üst Klasman Temsilcisi Altuğ Verdi'nin bugün makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı dileriz." - Ailesi