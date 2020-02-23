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TFF'den başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

23.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:04TFF'den başsağlığı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'ın Hoy kentinde meydana gelen ve 'da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, depremde vefat eden vatandaşların anısına 23-24 Şubat'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı kaydedildi.
Açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İran, Van, Spor

Kaynak: AA

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