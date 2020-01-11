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TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yıkan haber

Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "takım harcama limitine dair" yaptığı itirazları reddetti.

11.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:47

Türkiye Federasyonu Tahkim Kurulu, ve Beşiktaş'ın Takım harcama limitine uygulanan faiz oranına yaptıkları itirazları reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir."

TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yıkan haber

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (7)
CISSSS:BİR BJKli OLARAK ALKIŞLIYORUM YİNE GİDİP BOŞ TRANSFER YAPCAKLARINA ELDEKİLERİNİ LENSi OĞUZHANI BOYDu GÜVENİ UMUTU DİABYi DOUGLIsı YA SATSINLAR YADA VERİMLERİNİ ARTIRMANIN YOLUNA BAKSINLAR BUNLAR KÖTÜ OYUNCU DEĞİLLER HERBİRİ MİLYON EURO ALIYO AMA PERFORMANSLARINI ARTIRMAKTA TEKNİK EKİBİN İŞİ GELEN GİDENİ ARATIYO KULÜBÜN BORCUNU ARTIRMAYA GEREK YOK
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SIKTIN ARTIK:ha demirören ha bu. baba dede paraları olmasa okul okuyamazlar. aziz senden iyiydi git artık
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GERÇEK:Fenerbahçe nin lehine federasyondan bir karar dahi çıkmamışken hala kollanıyor diyen sivriler öpüyorum sizleri.
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ANTALYALI:Her başvurunuzdan önce Trabzonspor sahip çıkıyor adalete, bir resmi açıklama yapıyor TFF köşeye sıkışıp kurtaramıyor sizi. Lobi değişti, artık Trabzonspor hepinizden güçlü. sürün katırları de hayde
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GERÇEKLER:iyi yapmış kardeşim avrupa başarısı olmayan Türk kulüplerinin 14 yabancı futbolcu alarak bir ihanette tff ortak olmamalıdır yabancı sınırı en fazla 6 olmalıdır takımların sırf yabancı diye aldıkları futbolcular üçüncü liğde bile çoğu oynayamaz
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MALESEF:Yine kimin şampiyon olacağı belli oldu.
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MEHMET61:adalet yerini bulsun geçmişleri şaibelileri zamanında küme düşürmediniz. şimdi puanını sileceksiniz transfer yasağı koyacaksınız
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