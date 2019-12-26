Haberler » Güncel » TFF'den Bursaspor'a kötü haber - Haber

TFF'den Bursaspor'a kötü haber

Bursaspor Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'na 3 puan silinmesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi.

26.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:40 TFF'den Bursaspor'a kötü haber
Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'na 3 puan silinmesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bursa Kulübü Derneği'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 26.12.2019 Perşembe günü saat 15: 00'de Bursa Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mehmet Fatih Kaya'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddine, oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.
(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:06   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı - Haber
00:05   AYBÜ'de "Libya–Türkiye İlişkileri" konferansı düzenlendi - Haber
00:04   (Ek Bilgilerle)Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
00:02   GÜNDEM ÖZETİ / 27 Aralık 2019 - Haber
00:01   (Ek Bilgilerle)KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haber
23:07   20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Haber
22:52   Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Haber
22:28   Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Haber
22:23   AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! - Haber
22:01   Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil - Haber
27.12.2019 00:06:53