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TFF'den ertelenen maçlar için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçlar için resmi sitesinden açıklamada bulundu.

09.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:02TFF'den ertelenen maçlar için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçlar için resmi sitesinden açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi. Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak."

TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:

TFF 1'inci Lig

Giresunspor - İstanbulspor

TFF 2'nci Lig

Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor

Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK

TFF 3. Lig

Yomraspor - Serik Belediyespor

Fatsa Belediyespor - Kozan FK

Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor

Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK


- İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzon, Spor

Kaynak: DHA

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