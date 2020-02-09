TFF'den ertelenen maçlar için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçlar için resmi sitesinden açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi. Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak."

TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:

TFF 1'inci Lig

Giresunspor - İstanbulspor

TFF 2'nci Lig

Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor

Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK

TFF 3. Lig

Yomraspor - Serik Belediyespor

Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK

Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor

Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK

- İstanbul