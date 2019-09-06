TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in adlığı 4 maç men cezasının 19.05'te açıklanmasına gelen tepkiler nedeniyle sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

"TOPLUMA İZAH EDİLMELİ"

Bahçıvan, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Açıklamanın saat 19.05'te yapılması topluma izah edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

MUSTAFA CENGİZ: 19.05 YÜREĞİMİ YARALADI

Galatasaray'da Fatih Terim'in PFDK'dan aldığı 4 maçlık men cezası sonrası Sarı-Kırmızılı ekibin başkanı Mustafa Cengiz, "19.05 yüreğimizi yaraladı. Bunun soruşturulmasını istiyorum. Sorumlu ortaya çıkarılıp deklare edilmeli. Galatasaray ne kadar güçlenirse, rakiplerimiz de o kadar güçlenir. Tersine, rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa, biz de o kadar üçlü oluruz" demişti.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı "Geçen sezon Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor diye bir ortam vardı. Geçen sene organize, ancak amatör bir kötülük gözlemliyorum demiştim. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözlerine alınmışlar demek ki, artık profesyoneller. Bunu bu maç için söylemiyorum. Bunların tek ilacı vardır, Galatasaray olarak bir bütün şeklide durabilmek" açıklaması sebebiyle PFDK tarafından 4 maç men cezası ve yardımcı antrenör Ümit Davala'ya, rakip takım taraftarına hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararının, Galatasaray'ın kuruluş yılına denk gelen saat 19.05'te açıklanması tartışmaları alevlendirmişti.