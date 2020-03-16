Menü
Haberler ›› Spor ››TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı - Spor

TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı

Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin ertelenmesi hakkındaki iddialar üzerine açıklama yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası sert bir şekilde eleştirdiği TFF, yaptığı açıklamayla seyircisiz oynanma kararını devletin üst düzey makamlarının verdiğini söyledi.

16.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:20

Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin ertelenmeyip seyircisiz oynanmasına yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı "Ben futbolun ruhunu geri istiyorum, derbilerin bu atmosferde oynanmasını istemiyorum. 100 yıldan bu yana derbileri oynuyoruz. Bu derbide 100 kişi vardı, bunların sağlık durumlarını neden merak etmiyoruz. Birimizde çıkarsa Allah korusun ne olacak? Top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmiyor. Bizim ailemiz yok mu, bizim sevdiklerimiz yok mu? Allah'tan korkunuz yok mu? İstediğinizi şampiyon ilan edelim, oynamayalım kardeşim birilerine zarar gelecekse. Nedir bu, ben bunu anlamadım ki?" açıklamalara yanıt veren TFF, kararın devletin üst kademelerince alındığını ifade etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan müsabakaların ardından yapılan açıklama, değerlendirme, yorum ve köşe yazılarında maçların oynatılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu hedef alınmış ve Süper Lig'de 26. haftadan başlamak kaydıyla Nisan sonuna kadar tüm müsabakaların seyircisiz oynanması yönündeki kararın nasıl alındığı ve yürürlüğe girdiği ile ilgili süreç özellikle görmezden gelinmiştir.

Bilindiği üzere 12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapılmış, toplantıya Bilim Kurulu'nun yanı sıra tüm Bakanlarımız da katılmıştır.

"KARAR BİLİM KURULU VE ÜST DÜZEY TEMSİLCİLERİN TAVSİYESİYLE ALINDI"

Toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta, üniversitelerin de üç hafta süreyle tatil edileceğini ve spor müsabakalarının da Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıklamıştır.

Bu gelişmelerden de net bir şekilde anlaşılacağı üzere spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır.

"KİMİ AÇIKLAMALARIN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Yaşanan süreç herkes tarafından bilinirken, bu kararla ilgili olarak tamamen Futbol Federasyonu üzerine odaklanılmış olmasının nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır.

Devletimizin; ülkemiz ve tüm insanlarımızın başta sağlık olmak üzere bütün menfaatlerini gözeten bu kararına saygı duyulması gerekirken, kısaca mesele Türkiye iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim, Spor

İlgili Haberler

Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkıPandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Spor
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Spor
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Spor
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Spor
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Spor
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Spor
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Spor
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Spor
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?