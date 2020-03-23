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TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs testleri pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

23.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:38
TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs testleri pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Federasyonun mesajında şu ifadeler yer aldı;

"Galatasaray Spor Kulübü'nün önce 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

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