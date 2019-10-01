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TFF'den Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusuna ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maç sonrası yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti.

01.10.2019 17:21TFF'den Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusuna ret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maç sonrası yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti.
TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva'da gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Kurul, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının tekrarına ilişkin başvurusu ile Ankaragücü'nün Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı kural hatası başvurularını karara bağladı. Toplantının ardından iki kulübün de başvurularının reddedildiği duyuruldu. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi. Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti."
(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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