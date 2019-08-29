Haberler» Güncel» Haber

TFF'den Fikret Orman'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu, yayınladığı açıklama ile yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti.

29.08.2019 16:45 TFF'den Fikret Orman'a tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu, yayınladığı açıklama ile yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti. Kulüpler Birliği'nin yapılan genel kurul toplantısı sonucu mevcut Başkan Fikret Orman, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı oldu. TFF, Kulüpler Birliği Vakfı'na tekrar başkan seçilen Fikret Orman için tebrik mesajı yayınladı. TFF resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı'nın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman başkanlığa yeniden seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Sayın Fikret Orman'ı tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."
(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Fikret Orman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:10   Sarıyer'de yıkılma kararı alınan okul ile ilgili açıklama
18:10   Fetö'den aranan eski polis, uyuşturucu ile yakalanıp, tutuklandı
18:10   Tam 7 buçuk milyon yıllık !
18:10   Kaptanın dikkati faciayı engelledi
18:10   Serinlemek için girdiği barajda boğuldu
18:09   Dev platform boğaz geçişini 10 saatte tamamladı
18:08   Hakkari'de 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi