Tff'den Galatasaray'a Tebrik!

<br><br>Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi 6. ve son hafta maçında Portekiz ekibi Porto'ya 3-2 yenilmesine rağmen D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray'ı tebrik etti.<br><br>TFF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Tebrikler Galatasaray. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray'ı tebrik eder, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda başarılar dileriz.' ifadeleri kullanıldı.<br><br><block'e class='twitter-tweet' data-lang='tr'> Tebrikler Galatasaray<br><br>UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray'ı tebrik eder, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda başarılar dileriz.<br><br>— TFF (@TFF_Org) <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://twitter.com/TFF_Org/status/1072588979437035522'ref_src=twsrc^tfw'>11 Aralık 2018</a><br><br>]<br><br><div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div></block'e>