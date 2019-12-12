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TFF açıkladı! Ali Koç, Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu, başkan Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile görüşmesinin gizli olmadığını açıkladı.

12.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:58

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Medyamızda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ve Semih Özsoy ile MHK Başkanımız Zekeriya Alp'in de bulunmasıyla kendi işyerinde yapmış olduğu toplantı, gizli bir toplantıymış gibi yer almıştır. Sayın başkanımız, bazı yönetim kurulu üyeleri ile UEFA'da önemli bir görüşmede olduğu için konuyla ilgili açıklamanın bugün yapılması uygun görülmüştür." denildi.

"BAŞKANIMIZIN KAPISI HERKESE AÇIKTIR"

Açıklamada, TFF Başkanı'nın herkesle düzenli olarak görüştüğünün altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bilinmelidir ki, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, kulüp başkanları ve yönetimleri ile düzenli olarak görüşür. Federasyonun ve başkanımızın kapısı, futbol ailesinin içindeki herkese açıktır. Kulüp başkanlarına çeşitli zamanlarda, federasyonumuz ve bağlı kurulların uygulamaları ile ilgili rahatsızlıklarını, istedikleri zaman iletebilecekleri bildirilmiştir. Bu görüşme de pek çok kulüp başkanı ile yapılan görüşmelerden farklı değildir. Bu haberin, kamuoyunda, sanki bir takım kollanıyormuş ya da kollanılacakmış algısı oluşturmak için kullanılması üzüntü vericidir."

GİZLİ TOPLANTI İDDİALARI YALANLANDI

Toplantının gizli olduğu yönündeki iddiaların Türk futboluna bir katkısının olmayacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Fenerbahçe Kulübünün değerli temsilcilerinin, başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in yoğunluğu sebebiyle Sayın Özdemir'in ofisinde görüşmelerinin tarafımızca hiç bir mahsuru yoktur. Gizli bir toplantının İstanbul'un merkezinde, pek çok adamı ve gazetecinin geldiği bir yerde yapılmayacağını herkes bilir. Bu görüşmeler telefonla da yüz yüze de devamlı olarak her kulüp temsilcisiyle yapılmaktadır. Bu tür art niyetli yaklaşımların Türk futboluna herhangi bir katkısının olmayacağı kanaatindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi kimle nerede görüştüğü ile değil Türk futbolunun değerini futbol ailesinin kurullarımıza güvenini artırmak, yapılan hataları minimuma indirmek için yaptığı çalışmalar ile değerlendirilmelidir. Bu çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir."

TFF açıkladı! Ali Koç, Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Semih Özsoy, Ali Koç, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (11)
ORGANİZE İŞLER...:BU İŞLER ÇARŞI BU İŞLERE KARŞI..FUTBOL DİBE VURMUŞ YURT DIŞINDA TAKIMLARIMIZIN DURUMU BELLİ HALA NE İLE UĞRAŞIYORSUNUZ AVRUPADA BOYLE BİR REZALET OLSA NE BAŞKAN KALIR NE MHK ...
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BEŞİKTAŞ ORDUSU:GELECEK HAFTA FB-BJK DERBİSİ VE FB NİN SİVAS MAÇINA FANATİK FENERLİ ALİ PALABIYIK VE SINIRDA OLAN GUSTAVO,EMRE,MURİÇ,SERDAR AZİZ KARTTAN MUAF PALABIYIKLI FENERDE BU NETLEŞTİ. NİHAT-KOÇ-ZEKERİYA ÜÇ KANKİNİN GÖRÜŞMESİ FAYDA ETMİŞ ,DERBİYİDE NİHAT YÖNETSİN AMA BEŞİKTAŞLILAR BU OYUNU BOZACAK.HERKES ANLADI SENARYOYU
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KADIKÖY:Kayserili görüyoruz kime penaltı kime kırmızı kart çıkıyo. Haksız kazanan uyduruk penaltıyla 6s haksız kırmızıyla 8jk iyi izle ligi. Derin paralelciler hala sizden temizlenmedi
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ORGANİZE İŞLER...:HADİ ORDAN HABERİ İYİ OKU SAĞA SOLA SATAŞMA KUŞ.
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GS:hayırlı fırıldaklar
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TFFB:Rezalet. İstifa
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KAYSERİ:Tffb, mhk bahçe. Pfenerdk görüşmüş. Ofsaytan gollere uydurma penaltılara rakibe penaltı verilmemeye devam
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ES ES:Tff mhk tarafsızlığını yitirmiştir. Skandal
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TS61:Fenerasyon mhk pfdk istifa
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BJK:Hayırlu işler
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