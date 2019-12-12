TFF'den 'harcama limiti' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan harcama limiti ile ilgili, "2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, son günlerde gündemde sık sık yer alan harcama limiti ile ilgili bir açıklama yayınladı. TFF, sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltildiğini duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 9 Aralık 2019 tarihli toplantısında almış olduğu Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" başlıklı bölümünde yapmış olduğu değişiklikler kamuoyunda çeşitli değerlendirmelere yol açmıştır.

Öncelikle hatırlatmak isteriz ki, talimatın yayınlanarak yürürlüğe girdiği 28 Haziran 2019 tarihinden sonra değişen koşullar nedeniyle Takım Harcama Limitleri'nin hesaplanması konusunda yeni bir değerlendirme yapılması zaruri olmuştur.

Bu kapsamda; yayıncı kuruluşla 2 Ağustos 2019 tarihinde ek sözleşmenin yapılmasının ardından naklen yayın gelirlerinin yüzde 13'ü geçen oranda azalması ve reel faiz oranlarının düşmesi sonrasında Kulüpler Birliği'nin talebi de değerlendirilerek;

2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine,

Kurula başvuru halinde, Takım Harcama Limitleri belirlenirken kulüplerin son bilanço tarihindeki finansal kredilerine uygulanan TL - Libor+5 faiz oranı yerine güncel reel borçlanma faiz oranlarına göre finansman giderlerinin hesaplanmasına,

Süper Lig'e yükselen kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nin hesaplanmasında ise Süper Lig'i 7-15 sırasında tamamlamış takımların ortalamasının alınarak hesaplanması usulünün yanı sıra, bu kulüplerin Takım Harcama Limiti'ne esas gelir ve gider kalemlerini bağımsız denetim şirketi tarafından onaylanmış raporları ile kurula başvurmaları halinde talimatta ön görülen esaslara göre hesaplanmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla bu değişikliklerin karşı karşıya kalınan yeni şartlardan kaynaklı yapıldığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Değerli kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

(İHA)

Kaynak: İHA