18 Kasım 2018, 18:40
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Tff'den Konya'daki Futbolseverlere Teşekkür

Tff

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde İsveç ile yaptığı maçta Konya Büyükşehir Belediye Stadı'na gelen futbolseverlere teşekkür etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, "A Milli  Futbol Takımımızın İsveç ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi müsabakasında Konya  Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu kırmızı-beyaz renklerle donatıp tribünleri  dolduran futbolseverlere teşekkür ederiz." denildi.
Müsabakayı 40 binin üzerinde taraftarın izlediğinin belirtildiği  açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Tek yürek olup coşkusuyla ay-yıldızlıların yanında olan, görsel  şovları ile müsabakaya ayrı bir renk katan 42 bin futbolseverimiz, milli takım  taraftarlığının en güzel örneklerinden birisini sergiledi. Bir milli maça daha  mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Konya halkına şükranlarımızı sunar, başta  Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere tüm  resmi kurum ve kuruluşlar ile milli takımımız için her türlü imkanı sağlayan  Atiker Konyaspor Kulübü ve taraftar derneklerine destekleri ve  misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi iletiriz."
Türkiye Futbol Federasyonu,Konya

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