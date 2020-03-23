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TFF'den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptığını açıkladı.

23.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:07
TFF'den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptığını açıkladı.

Federasyonun resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "TFF Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına Geçici Madde 5 eklenerek Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 2020-2021 futbol sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru süreleri 2020 yılı Nisan ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

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