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TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin takım harcama limitleriyle ilgili tartışmalar nedeniyle bir açıklama yayınladı.

11.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:40

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ve Fenerbahçe'nin "Takım Harcama Limitine" yaptığı itirazları reddetmesinin ardından, "TFF Yönetim Kurulu'nun talimatı ilk hale döndürmesinin üzerinden çok zaman geçmeden özellikle faiz oranlarının güncellenmesine ilişkin yeniden bir tartışma başlatılmasını ilginç bulmaktayız. Bunun yanında yapılacak transfer ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

Federasyonun yazılı açıklaması şöyle:

"Kamuoyunun bildiği üzere, Kulüp lisans talimatında yönetim kurulumuzca Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşü de alınarak 9 Aralık 2019 tarihinde "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" konusunda değişiklik yapılmıştı. Talimat, 2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine ve kurula başvuru halinde, takım harcama limitleri belirlenirken kulüplerin son bilanço tarihindeki finansal kredilerine uygulanan faiz oranı yerine, güncel reel borçlanma faiz oranlarına göre finansman giderlerinin hesaplanmasına ve Süper Lig'e yükselen kulüplerin hesaplamalarının güncellenmesine olanak tanımıştı.Bilindiği üzere talimatın yayınlanmasının ardından 15 Süper Lig kulübümüzün yazılı talebi sonrasında, 9 Aralık 2019 tarihli talimat Yönetim Kurulumuzca yeniden değerlendirilerek yürürlükten kaldırılmış ve talimatın ilk hali ile uygulanmasına karar verilmiştir. TFF Yönetim Kurulu'nun talimatı ilk hale döndürmesinin üzerinden çok zaman geçmeden özellikle faiz oranlarının güncellenmesine ilişkin yeniden bir tartışma başlatılmasını ilginç bulmaktayız. Bunun yanında yapılacak transfer ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz.

TFF talimatlarında yapılan her değişiklik anında TFF.org' da yayınlanmakta olup, kıymetli yöneticilerimiz ve kulüplerimizin profesyonellerinin rahatlıkla ulaşımına açıktır. Buna bir de söz konusu çalışmaların, kulüplerimizin bilgisi ve yazılı talepleri dahilinde yapıldığını eklediğimizde konunun daha iyi anlaşılabileceğini belirtmek isteriz."

TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
BYMACHO:FENERASYON diye bağıranlara atfedilir
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Limit zaten aşıldı fenev tarafından denyo ceza nerede hani,gelmiş tırıvırı yapmışsın
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ESCOBAR:FB YE CEZA VERMEYECEK SADECE Bİ DAHA YAPMA BÖYLE BİŞEY DİYECEK GÖRMEZDEN GELECEKLER. GS YAPMIŞ OLSA HEMEN TRANSFER YASAĞI-PUAN SİLME GÜNDEME GELMİŞTİ.
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12345:FB HARCAMA LİMİTİNİ 85 MİLYON GEÇTİ. HANİ GEÇENLERE PUAN SİLME, LİGDEN DÜŞÜRME CEZALARI VARDI NE OLACAK BU GEÇENLER?
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