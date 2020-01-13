Haberler » Spor » TFF'den Merih Demiral'a 'geçmiş olsun' mesajı - Spor

TFF'den Merih Demiral'a "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Juventus'un Roma ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı bildirilen milli futbolcu Merih Demiral için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

13.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:26TFF'den Merih Demiral'a
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 'un ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı bildirilen milli futbolcu Merih Demiral için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Roma-Juventus maçında yaşadığı sakatlık sonucu sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ay-yıldızlı oyuncumuz Merih Demiral'a acil şifalar diliyor, cesaretiyle takdir toplayan oyuncumuzun bir an önce yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.
Merih Demiral'ın daha önce formalarını giydiği Fenerbahçe ve Alanyaspor da "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, merih demiral, Juventus, Roma, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:59  Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı - Spor
19:50  Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da coşkuyla karşılandı - Spor
19:47  Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de - Spor
19:45  Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz: "İlk gün itibarıyla doyurucu bir toplantıydı" - Spor
19:40  Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama - Spor
19:13  Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı - Spor
19:06  Filenin Sultanlarına havalimanında coşkulu karşılama - Spor
18:50  Sıtma olan Onyekuru ile ilgili Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi - Spor
18:12  Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim - Spor
17:53  İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler - Spor
13.01.2020 20:12:23