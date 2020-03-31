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TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin lira bağış yaptı.

31.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:34

TFF, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin lira destek verdi. TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı Türkiye Futbol Federasyonu olarak tüm gücümüzle destekliyoruz.

CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNU TEMSİLEN 1 MİLYON 923 BİN LİRA

TFF Yönetim Kurulumuz bugün telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kampanyaya Cumhuriyetimiz ve Federasyonumuzun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı almıştır.

"BİZ BİZE YETERİZ"

'Biz bize yeteriz' diyor, koronavirüs tehdidine karşı bu sıkıntılı günleri omuz omuza vererek birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle, büyük fedakarlıklarla ülkemize hizmet eden başta sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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TFF’den Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon 923 bin liralık destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Spor

Haberin Videosu :

Türkie Futbol Federasyonu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek

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Haberler ›› Spor ››TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek - Spor

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