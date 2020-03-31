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TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin TL bağış yapıldığını açıkladı.

31.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:35
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin TL bağış yapıldığını açıkladı.
TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı Türkiye Futbol Federasyonu olarak tüm gücümüzle destekliyoruz.
TFF Yönetim Kurulumuz bugün telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kampanyaya Cumhuriyetimiz ve Federasyonumuzun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı almıştır.
'Biz bize yeteriz' diyor, koronavirüs tehdidine karşı bu sıkıntılı günleri omuz omuza vererek birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle, büyük fedakarlıklarla ülkemize hizmet eden başta sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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