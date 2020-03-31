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TFF'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin TL'lik katkıda bulunacaklarını açıkladı.

31.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:42
TFF'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin TL'lik katkıda bulunacaklarını açıkladı.Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı Türkiye Futbol Federasyonu olarak tüm gücümüzle destekliyoruz. TFF Yönetim Kurulumuz bugün telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kampanyaya Cumhuriyetimiz ve Federasyonumuzun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı almıştır. 'Biz bize yeteriz' diyor, kronovirüs tehdidine karşı bu sıkıntılı günleri omuz omuza vererek birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle, büyük fedakarlıklarla ülkemize hizmet eden başta sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Spor
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Haberler ›› Spor ››TFF'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Spor

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