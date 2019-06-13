TFF'den Şeref Has için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF), hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı
ve Fenerbahçe
'nin efsane oyuncularından Şeref Has için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Has'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Beylerbeyi, Beyoğluspor ve Fenerbahçe'de futbol oynayan, Mersin İdmanyurdu
'nda teknik direktörlük görevinde bulunan Şeref Has, 37 kez A Milli Takım forması giyerken, 10 maçta kaptanlık görevinde bulunup 1 gol kaydetti.
Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan merhum Şeref Has'a Allah'tan rahmet; ailesi, Fenerbahçe ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."
Kaynak: AAA Milli Futbol Takımı
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