TFF'den "seyircisiz oynama" kararına ilişkin açıklama Açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bütün liglerde maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynama kararının, kendilerinin değil Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesiyle alındığını belirtti.
16.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:06
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bütün liglerde maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynama kararının, kendilerinin değil Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesiyle alındığını belirtti.
TFF'den yapılan açıklamada, federasyona yapılan eleştirilere anlam verilemediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Bilindiği üzere 12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapılmış, toplantıya Bilim Kurulu'nun yanı sıra tüm Bakanlarımız da katılmıştır. Toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta, üniversitelerin de üç hafta süreyle tatil edileceğini ve spor müsabakalarının da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıklamıştır. Bu gelişmelerden de net bir şekilde anlaşılacağı üzere spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır."
Bu karar sonrası TFF üzerine odaklanılmasının anlaşılamaz olduğu vurgulanan açıklamada, "Devletimizin; ülkemiz ve tüm insanlarımızın başta sağlık olmak üzere bütün menfaatlerini gözeten bu kararına saygı duyulması gerekirken, kısaca mesele Türkiye iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, federasyona yapılan eleştirilere anlam verilemediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Bilindiği üzere 12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapılmış, toplantıya Bilim Kurulu'nun yanı sıra tüm Bakanlarımız da katılmıştır. Toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta, üniversitelerin de üç hafta süreyle tatil edileceğini ve spor müsabakalarının da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıklamıştır. Bu gelişmelerden de net bir şekilde anlaşılacağı üzere spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır."
Bu karar sonrası TFF üzerine odaklanılmasının anlaşılamaz olduğu vurgulanan açıklamada, "Devletimizin; ülkemiz ve tüm insanlarımızın başta sağlık olmak üzere bütün menfaatlerini gözeten bu kararına saygı duyulması gerekirken, kısaca mesele Türkiye iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Spor
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