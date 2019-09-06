TFF'den son dakika 19.05 açıklaması: Kararlar saat 18.58'de iletildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından dün alınan kararların duyurulma saati ile ilgili bir açıklama yaptı.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 05.09.2019 tarihli ve 8 sayılı toplantısında alınan kararların kamuoyuna duyurulma saati ile ilgili çeşitli yorumlar yapılmaktadır.

Yapılan teknik inceleme ve araştırmaya göre; söz konusu Kurul kararları Medya İletişim Departmanı'na saat 18.58'de mail olarak iletilmiş, 18.59'da internet sitemiz www.tff.org'da yayınlanmıştır. Duyurunun web sitesinde yayınlandığı bilgisinin sosyal medya ekibine bildirilmesi sonrasında, web sitemizde yayınlanan haberin linki işlemlerin ardından sosyal medya hesabımıza da yüklenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

AÇIKLAMA FATİH TERİM İLE İLGİLİ DEĞİL

'PFDK Kararları' başlığı ile kamuoyuna duyurulan açıklama, kesinlikle ve kesinlikle sadece Galatasaray Kulübü ve Sayın Fatih Terim ile ilgili olmayıp 35 maddeden oluşan ve 35 kulübü kapsayan kararları içermektedir. Normal akışı içerisinde gerçekleşen bu süreçle ilgili herhangi bir kasıt aranmamalıdır.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı "Geçen sezon Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor diye bir ortam vardı. Geçen sene organize, ancak amatör bir kötülük gözlemliyorum demiştim. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözlerine alınmışlar demek ki, artık profesyoneller. Bunu bu maç için söylemiyorum. Bunların tek ilacı vardır, Galatasaray olarak bir bütün şeklide durabilmek" açıklaması sebebiyle PFDK tarafından 4 maç men cezası ve yardımcı antrenör Ümit Davala'ya, rakip takım taraftarına hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verilmişti.

TFF'nin, kararı 19.05'te açıkladığı iddia edilmiş ve Başkan Mustafa Cengiz, "19.05 yüreğimizi yaraladı. Bunun soruşturulmasını istiyorum. Sorumlu ortaya çıkarılıp deklare edilmeli." demişti.