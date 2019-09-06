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TFF'den son dakika 19.05 açıklaması: Kararlar saat 18.58'de iletildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maç ceza aldığı PFDK kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. TFF, "Yapılan teknik inceleme ve araştırmaya göre; söz konusu Kurul kararları Medya İletişim Departmanı'na saat 18.58'de mail olarak iletilmiş." açıklamasında bulundu.

06.09.2019 20:52

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından dün alınan kararların duyurulma saati ile ilgili bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 05.09.2019 tarihli ve 8 sayılı toplantısında alınan kararların kamuoyuna duyurulma saati ile ilgili çeşitli yorumlar yapılmaktadır.

Yapılan teknik inceleme ve araştırmaya göre; söz konusu Kurul kararları Medya İletişim Departmanı'na saat 18.58'de mail olarak iletilmiş, 18.59'da internet sitemiz www.tff.org'da yayınlanmıştır. Duyurunun web sitesinde yayınlandığı bilgisinin sosyal medya ekibine bildirilmesi sonrasında, web sitemizde yayınlanan haberin linki işlemlerin ardından sosyal medya hesabımıza da yüklenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

AÇIKLAMA FATİH TERİM İLE İLGİLİ DEĞİL

'PFDK Kararları' başlığı ile kamuoyuna duyurulan açıklama, kesinlikle ve kesinlikle sadece Galatasaray Kulübü ve Sayın Fatih Terim ile ilgili olmayıp 35 maddeden oluşan ve 35 kulübü kapsayan kararları içermektedir. Normal akışı içerisinde gerçekleşen bu süreçle ilgili herhangi bir kasıt aranmamalıdır.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı "Geçen sezon Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor diye bir ortam vardı. Geçen sene organize, ancak amatör bir kötülük gözlemliyorum demiştim. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözlerine alınmışlar demek ki, artık profesyoneller. Bunu bu maç için söylemiyorum. Bunların tek ilacı vardır, Galatasaray olarak bir bütün şeklide durabilmek" açıklaması sebebiyle PFDK tarafından 4 maç men cezası ve yardımcı antrenör Ümit Davala'ya, rakip takım taraftarına hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verilmişti.

TFF'nin, kararı 19.05'te açıkladığı iddia edilmiş ve Başkan Mustafa Cengiz, "19.05 yüreğimizi yaraladı. Bunun soruşturulmasını istiyorum. Sorumlu ortaya çıkarılıp deklare edilmeli." demişti.

TFF'den son dakika 19.05 açıklaması: Kararlar saat 18.58'de iletildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

YORUMLAR (52)
ULTRASLAN: Yazıklar olsun Galatasaray karşı hersene bir senoryo yazıyorsunuz sanmayınki inandık ultra aslan İLLA toplansın mı onumu istiyorsunuz Sonuna kadar Galatasaray ?? ??
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1 0
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CENGİZ: toplan laaaa toplan toplanmayan ne olsun toplanlansan kaç yazar kim takar ultra cinconu
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1 4
FATİH: Federasyon yine yapti yapacagini falcao geldi diye yine takimda dengeleri bozmaya calisiyor iki senedir ayni cezalarla karsilasiyoruz yinede inadina galatasaray bu senede yine sampiyon galatasaray
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5 0
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CENGİZ: herkes kocasını bilecek unutmayacak saygı duyacak. he he de gitsin
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1 0
MARCİOW: bu TFF nin Galatasaray düşmanlığı yüzünden bütün kulüplerin başı yanacak hadi hayırlı olsun hepinize ;)
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4 0
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ERDEM KOCAGÖZ: Minareyi çalan kılıfını uydururmuş ama bunlar çaylak hırsız inadına cim bom inadına imparator Fatih TERİM CİM BOM BOM
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51 18
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ERDEM KOCAGÖZ: Minareyi çalan kılıfını uydururmuş inadına GALATASARAY İNADINA İMPARATOR FATİH TERİM
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42 15
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SELO GELİYOR: imPARATOR DEMEK İSTEDİN HERALDE ÖYLE BİR İNSANI ÖVKİ ÖNCE ADAM OLSUN ÖVDÜĞÜN MAHLÜKAT GARİP GARİP HARAKETLERİYLE KASINTILI VE KENDİNİ BEĞENMİŞ EGOSUYLA İNSANDAN ÇOK BAŞKA BİRŞEYE BENZEYEN SURATIYLA HERKESİN NEFRET ETTİĞİ BİR TİP BUNUN HAKKINDAN ANCAK KEBAPÇI SELO GELİR.
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11 59
FALCAO: ISTANBUL HAVA ALANI MÜTAHHITI VE ORTAKLARINDAN NIHAT ÖZDEMIR, BIZDE YUTTUK SANKI KIMI KANDIRIYORSUNUZ. 30 MILYON GALATASARAYLILARI KANDIRAMAZSINIZ. SIZ BU ISI BIRAKIN TEKRAR SIRKETINIZE DÖNÜN MÜTAHHITLIK YAPIN. KUSLARI KORUMAYI BIRAKIN. BU FUTBOL ISTANBUL HAVA ALANI YAPMAYA BENZEMEZ. 19. 05 19. 500 nedir o zaman
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38 11
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MİCROQ: Nihat özdemir Galatasaray taraftarının sabrı taştı yakında hiç belli olmaz kaldırır senide birileri
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36 12
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