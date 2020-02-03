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TFF'den son dakika istifa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa edeceği iddialarını resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yalanladı.

03.02.2020 19:09 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:14

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa edeceği iddiaları yalanlandı. Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyundaki baskılardan yorulan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa kararı aldığı yerine de seçime kadar Mehmet Baykan'ın vekalet edeceği iddia edilmişti.

TFF'den son dakika istifa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yazıcı, Nihat Özdemir, Spor


HABER YORUMLARI (21)
FB:Su ligde gs ts bjk takim ve taraftarlari fb ye sikeci demesin goruyoruz ligde neler donuyor birine bakan cikiyor bu senenin sampiyonu diyor biri basaksehirin kulubesini basip sampiyonluk aliyor birinin taraftari bile eyyam yapma hakem diyor... Ama sikeci fb oluyor... Oynasa otobusunu vururlar oynamasa hakem derler... Bu sene gs sampiyon olmasin seneye gorun fb nin basina neler gelir neler.... Ve diyorum sampiyon gs...
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ARTVİNLİ:MEHMET CENGİZ GELSİN ONUN YERİNE FUTBOLDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLURUZ EN KISA ZAMANDA BÜTÜN DÜNYA KALELERİNE GOL ATARIZ
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FB:Gs li bir baskan gelsinde artik fb sampiyon olsun ne zamandir fb kokenli gelse gs sampiyon oluyor var bu iste bir is ama....
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BUNAK:Son yillarda ulkemde futbol eyice karardi loo
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FB94:Çok geri kafalısınız bence maçı izlediyseniz %65 -%35 lik fark var bu da size kapak olsun
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SAZAN SARMALI...:SONUÇ 2.1.İSTATİSTİKLER BOŞ KAYSERİ FB MAÇI İSTATİKLERİ BOŞ 1.0 DAHA NEYİN YÜZDESİNİ VERİRSİN ANLAMAM.
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ABBAS YOLCU:İstifa etse ne olur etmese ne olur trabzonun şampıyonluğu garanti ......
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ALPER:Nihat özdemir feneri şampiyon yapmadan gitmezzzz. Tff baskanligina en güzel yak8san ve tarafsız yapacak kisiler rıdvan dilmen yada cüneyt tanman dir.
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CİNCON:Inşaallah yapar.daha öncekilerin yapıldığı gibi
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ADINIZI YAZIN:Gider Ayak Yaptı kıyak istifa edersin tabi altından bişiler çıkar en yakın zamanda Boşuna dememişler PARA ŞİKE İŞTE FENER İŞTE die.
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