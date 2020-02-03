TFF'den son dakika istifa açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa edeceği iddiaları yalanlandı. Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyundaki baskılardan yorulan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa kararı aldığı yerine de seçime kadar Mehmet Baykan'ın vekalet edeceği iddia edilmişti.