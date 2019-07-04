04.07.2019 15:27
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TFF'den sürpriz karar! U21 Lig'i kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin altyapı sorumlularının değerlendirmeleri sonucunda yapılan açıklamada, "Türk futboluna beklenen katkıyı sağlayamadığı gerekçesiyle U21 Ligi'nin kaldırılması kararının doğru olduğu dile getirildi ve ligin oynanmaması konusunda görüş birliğine varıldı." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin altyapı sorumlularının değerlendirmeleri sonucunda yapılan açıklamada, "Türk futboluna beklenen katkıyı sağlayamadığı gerekçesiyle U21 Ligi'nin kaldırılması kararının doğru olduğu dile getirildi ve ligin oynanmaması konusunda görüş birliğine varıldı." denildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin altyapı sorumluları, 3 Ağustos 2018 tarihinde TFF tarafından 2018-2019 sezonunda son kez düzenleneceği duyurulan U21 Ligi'nin durumunu gözden geçirmek için bir araya geldi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ve Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Genç Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk ile kulüp temsilcileri katıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türk futboluna beklenen katkıyı sağlayamadığı gerekçesiyle U21 Ligi'nin kaldırılması kararının doğru olduğu dile getirildi ve ligin oynanmaması konusunda görüş birliğine varıldı. Bunun yanı sıraTFF ve Kulüpler Birliği'nin, bu ligin yerini dolduracak alternatif organizasyonlar üzerinde çalışma yapması kararlaştırıldı.

Ayrıca TFF'nin antrenör eğitimi ve Grassroots konularında kulüplere danışmanlık hizmeti vereceği bilgisi kulüp temsilcilerine aktarıldı.

TFF'den sürpriz karar! U21 Lig'i kaldırıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

YORUMLAR (2)
QQQ: ne gerek var altyapıya. niye önem verelim ki genç oyunculara. gelsin elin yabancısı alsın milyon dolarları geri gitsin.
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BU VARKEN Bİ HALT OLMAZ FUTBOL: tolunay diyo futbol gelişim diyo ne alaka
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