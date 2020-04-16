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TFF'den talimatlara koronavirüs düzenlemesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play ile Merkez Hakem Kurulu talimatlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

16.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:57
TFF'den talimatlara koronavirüs düzenlemesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play ile Merkez Hakem Kurulu talimatlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına Geçici Madde 6, 7 ve 8eklenerek, Kulüp Lisans Kurulunun UEFA Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai kararlarını en geç 21 Haziran 2020 tarihinde ve Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai kararlarını ise en geç 2020 Ağustos ayının son iş günü açıklamasına, Talimatın EK XII/ B. Finansal Raporların Gönderim Takvimlerinin 31Mayıs 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihlerine uzatılmasına ve Talimatın Madde 27,Madde 28 ve Madde 71'inde yer alan Gelecek Döneme İlişkin Finansal Bilgiler kapsamında istenen bilgi ve belgelerin hazırlanmasının talep edilmesi ve değerlendirilmesinin durdurulmasına, Merkez Hakem Kurulu Talimatına Geçici Madde6 eklenerek, talimatta vizelere ilişkin olarak 31 Mayıs olarak belirlenen tarihlerin 2020 yılı için 31 Temmuz olarak değiştirilmesine karar verilmiştir."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor
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