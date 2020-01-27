Haberler » Spor » TFF'den, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine ilişkin açıklama - Spor

TFF'den, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçına dair açıklama yaptı. TFF, erteleme kararını kendilerinin aldığını ve sadece bu maçın değil bölgedeki tüm maçların ertelendiğini belirtti.

27.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:23

Türkiye Futbol Federasyonu, tartışmalara neden olan BtcTurk Yeni - maçının ertelenme kararıyla ilgili açıklama yaptı.

İşte TFF'nin "Tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir." satırlarına yer verdiği açıklama:

"Depremin tarifi imkansız acılarını dindirmeye çalıştığımız ve dünyaya dayanışma örneği sunduğumuz bugünlerde, Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasının ertelenmesi ile ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği nedeniyle bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.

"TÜM KULÜP BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞME YAPILDI"

Deprem sonrası çalışmalarımız hakkında 25 Ocak 2020 tarihli bilgilendirme ve erteleme duyurumuzda da açıkça ifade ettiğimiz üzere; merkez üssü Sivrice olan depremin ardından sadece söz konusu iki kulübümüzün başkanı ile değil bölgede bulunan tüm kulüplerin başkan ve temsilcileri, stadyum yetkilileri, resmi kurum ve kuruluşların görevlilerinin yanı sıra bölgeye maça gidecek takımlarımızla ilgili Yönetim Kurulu üyelerimiz temasa geçerek görüşmeler yapmışlardır.

"SADECE MALATYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI ERTELENMEDİ"

Yönetim Kurulumuz bu temasların ardından yaptığı değerlendirmeler sonucu, can kayıplarımızın yarattığı üzüntü, olağanüstü durum ve artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle sadece Btc Turk Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir.

Yapılan tüm görüşmelerde deprem ve devam eden artçı sarsıntılar sonucunda bölgede oluşan ortamın insan sağlığına ve karşılaşmaların huzurlu bir şekilde oynanabilmesine yönelik etkisi yönünde ifadeler kullanılmış ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm maçları erteleme kararında olduğu taraflara ifade edilmiştir.

Futbol ailemizin sağduyu içerisinde omuz omuza vererek, ülkemizi derin üzüntüye boğan depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için her zor zamanda olduğu gibi var gücüyle çaba göstermeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla.

TFF'den, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Malatyaspor, Spor


HABER YORUMLARI (16)
TRABZONGULDAK:bu ali koç ve ekibi fubolun son TARLA sürücüleridir
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ALPER:Bu acıklı günde ölen, yaralanan, göçük altında kalan evleri barkları yikilmis soğukta dışarda kalmış kardeşlerimizi düşünürken ali koç ve güdümündeki malatyaspor başkanının derdi alacakları 3 puan puanınızda şampiyonluğunu batsın alacağınız puan yada sampiyonluk giden canları geri getircekmi eyyy ali koc
Yayından Kaldır
8 2
Cevap yaz
ALPER:Böylesine acılı bir gunde kendi menfaatlerini düşünüp pay çıkartan ali koç ve fenerine bu cevap kapak olsun diyeceğim ama bu dusunceyle bunlar bu açıklamada bir kulp bulurlar kesin. Fener taraftarından bu ali koç açıklamalarına itibar edip gercegi gormemek icin inat ederek bu söylemleri paylasanlarada yaziklar olsun. Duyarlı fener taraftarlarinada teşekkür ederim
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
TRABZONGULDAK:malatya başkanı Adil gevreğin fenerbahçe kongre üyesi olduğunu biliyormusunuz ? anladınızmı oyunu şimdi
Yayından Kaldır
9 2
Cevap yaz
TRABZONGULDAK:bu fener yönetimi dümenden federasyonla aralarının kötü olduğu imajını verip kötü niyetlerini bu şekkilde kamufle ediyor ve çıkar sağlamaya çalışıyor
Yayından Kaldır
4 5
Cevap yaz
2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR:MALATYANIN BAŞKANI FENEVİN GAZIYLA HATTİNİ AŞTI ŞİMDİDE CEVABINI ALDI.
Yayından Kaldır
20 13
Cevap yaz
1234:BU AÇIKLAMAYI YAPTIYSAN ŞİMDİ SIRASIYLA FENERBAHÇEYE VE MALATYAYA CEZA VER ÇÜNKÜ ORTAMI GERİP KAOS YARATTILAR
Yayından Kaldır
17 9
Cevap yaz
FORZA BEŞİKTAŞ:yalı çocuğu Ali koç. . . 3 puan, insan canından bu kadar önemli mi senin için. . verin 3 puanını şunlara alsınlar kupalarını. . vicdan denen birşey kalmamış bunlarda artık. .
Yayından Kaldır
17 9
Cevap yaz
1234:KAMUOYUNDA BİLGİ KİRLİLİĞİ YOKTU FENERBAHÇENİN HER ZAMAN Kİ OYUNLARI SANKİ BİLMİYORLARDI TFF NİN İPTAL ETTİĞİNİ BESLENCEKLER YA BİŞEYLERE SIĞINACAKLAR YA TARAFTARLARININ GÖZÜNÜ BOYUCAKLAR YA
Yayından Kaldır
15 6
Cevap yaz
FUTBOLSEVER:malatya başkanıda açıklasın maçı trabzon iptal etti bilgisini kendisine vereni. yoksa ceza verilmeli kamuoyunu yanlış bilgilendirip kaos oluşturmaktan
Yayından Kaldır
19 0
Cevap yaz
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Spor

Son Dakika Haberleri

14:46  Avustralya Açık'ta Wawrinka, Medvedev'i eledi
14:46  Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!
14:39  Ispartalı Halterciler, Türkiye derecelerine imza attılar
14:39  Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman düzenlenen turnuva ile anıldı
14:41  Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın isim sponsoru Solgar Vitamin oldu
27.01.2020 14:50:02