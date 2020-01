TFF'den Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ertelenmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF), Süper Lig'in 19. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçının ertelenmesine ilişkin yapılan açıklamada, Elazığ merkezli depremin ardından can kayıplarının oluşturduğu üzüntü, olağanüstü durum ve artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle bölgedeki profesyonel ve amatör tüm karşılaşmaların ertelendiği bildirildi.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, depremin tarifi imkansız acılarının dindirilmeye çalışıldığı ve dünyaya dayanışma örneği sunulan bugünlerde, Süper Lig'deki BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ertelenmesi ile ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği nedeniyle bir açıklama zorunluluğu doğduğu ifade edildi.Deprem sonrası çalışmalar hakkında 25 Ocak'ta bilgilendirme ve erteleme duyurusu yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Merkez üssü Sivrice olan depremin ardından sadece söz konusu iki kulübümüzün başkanı ile değil bölgede bulunan tüm kulüplerin başkan ve temsilcileri, stadyum yetkilileri, resmi kurum ve kuruluşların görevlilerinin yanı sıra bölgeye maça gidecek takımlarımızın yetkilileriyle sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimiz temasa geçerek görüşmeler yapmışlardır.Yönetim Kurulumuz bu temasların ardından yaptığı değerlendirmeler sonucu, can kayıplarımızın yarattığı üzüntü, olağanüstü durum ve artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir. Yapılan tüm görüşmelerde deprem ve devam eden artçı sarsıntılar sonucunda bölgede oluşan ortamın insan sağlığına ve karşılaşmaların huzurlu bir şekilde oynanabilmesine yönelik etkisi yönünde ifadeler kullanılmış ve Türkiye Futbol Federasyonunun tüm maçları erteleme kararında olduğu taraflara ifade edilmiştir."Açıklamada, futbol ailesinin sağduyu içerisinde omuz omuza vererek Türkiye'yi üzüntüye boğan depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki vatandaşların yaralarının sarılması için her zor zamanda olduğu gibi var gücüyle çaba göstermeye devam edeceğine yürekten inanıldığı belirtildi.