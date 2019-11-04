TFF'den Yılmaz Gökdel için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, 1984-1985 yılları arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü yapan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı yayınladı. Gökdel 79 yaşında hayatını kaybetti.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:



"A Milli Takımımızın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu, Galatasaray Kulübü'nün eski oyuncusu ve Türk futbolunun değerli ismi Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti.



1984-1985 yıllarında A Milli Takımı çalıştıran, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev alan Yılmaz Gökdel, 5 kez A Milli, 4 kez de Ümit Milli formayı giydi. Uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynayan Gökdel, futbolu bıraktıktan sonra çok sayıda kulüpte teknik adamlık yaparak Türk futboluna uzun yıllar hizmet verdi.



Yılmaz Gökdel'in cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul Levent Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet; ailesi, tüm sevenleri, Galatasaray camiası ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA