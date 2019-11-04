TFF'den Yılmaz Gökdel için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, 1984-1985 yılları arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü yapan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı yayınladı. Gökdel 79 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:
"A Milli Takımımızın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu, Galatasaray Kulübü'nün eski oyuncusu ve Türk futbolunun değerli ismi Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti.
1984-1985 yıllarında A Milli Takımı çalıştıran, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev alan Yılmaz Gökdel, 5 kez A Milli, 4 kez de Ümit Milli formayı giydi. Uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynayan Gökdel, futbolu bıraktıktan sonra çok sayıda kulüpte teknik adamlık yaparak Türk futboluna uzun yıllar hizmet verdi.
Yılmaz Gökdel'in cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul Levent Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet; ailesi, tüm sevenleri, Galatasaray camiası ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." - İSTANBUL
, Yılmaz Gökdel
, 1984
, Spor Kaynak: İHA