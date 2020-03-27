TFF'den Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
27.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:12
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Yusuf Günay'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Günay ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Yusuf Günay'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Günay ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor