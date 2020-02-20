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TFF, erteleme maçlarının tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19'uncu haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor ve ligin 21'inci haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucunda ertelenen Göztepe - Çaykur Rizespor maçlarının...

20.02.2020 18:11 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:11TFF, erteleme maçlarının tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19'uncu haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor ve ligin 21'inci haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucunda ertelenen Göztepe - Çaykur Rizespor maçlarının tarihlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de; Göztepe - Çaykur Rizespor müsabakası ise 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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