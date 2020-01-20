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TFF eski başkanı Haluk Ulusoy: Yuvana hoş geldin Arda Turan

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy, sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun evlat Arda Turan, yuvana evine hoş geldin" paylaşımında bulundu.

20.01.2020 23:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:38

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi 'nın Barcelona Kulübünde olan Arda Turan'ın 2011'de ayrıldığı eski takımı Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi. Galatasaraylılığıyla bilinen Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy, Twitter hesabından "Hayırlı olsun evlat Arda Turan, yuvana evine hoş geldin" paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım:

TERİM TÜM CAMİAYA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Bilindiği üzere sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'den herhangi bir istek gelmediğini açıklarken, Terim ise Arda'ya bir şans verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda kararı kendisinin tek vermeyeceğini ve transferi tüm camianın istemesi gerektiğini kaydetmişti.

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TFF eski başkanı Haluk Ulusoy: Yuvana hoş geldin Arda Turan

Türkiye Futbol Federasyonu, Haluk Ulusoy, Arda Turan, İspanya, Spor


HABER YORUMLARI (20)
BUNAK:NE ARDAYMIŞ ARKADAŞ. ZORLA YAMIYCAKLAR GS YA
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13 7
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EDA:Ben burdan, diyarbakirdan bu haberle çıldırmış kahrolmus bulunuyorum mustafa cengiz bey rica ediyorum bu ise engel olun artik ne forma alirim evladima nede maçları izlerim
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17 9
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OLAMAZ:Bu adam o lüks hayatini devam ettirecek diye biz gs liler dert sahibi mi olalim inananilir gibi degil fatih hoca sanada yaziklar olsun
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21 10
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ESKİ AÇIK SARI DESENE:Biz gsliler dediğin kim? Sen ve aynadaki şaşkaloz mu? Ben de gsliyim ve sana zerre kadar katılmıyorum.arda geri dönüyor sen de git Kadıköy’e dön.
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11 11
NO NO NO:Ya bu taraftar istemiyoooorrr gelmesin ya
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15 13
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MEMLEKETİM:Ve bu Haluk Federasyon baskanligi yapti. Milletin hakkini yiye yiye Allah tokati vurdu oturuyor.
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14 13
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OHA:eskiler gelmeye başladı bi eskiciliğimiz eksikti şimdi tamam oldu eskici cimbom
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KEBAPÇI SELO:Tamam mafya tamamlandı ne kadar çirkef var hepsi biraraya geldi.
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SAMİ YEN:zorLuna mı gitti kanatlı kardeş
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7 7
SEYFİ CEREN:Ruhsuz belhandanin oynadığı bu takımda arda turan tabiki olmalı yabancı sınırının olmasida yerli fulbolcularin çoğalması gerektiğinin bir kanıtıdır.
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